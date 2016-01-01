رجل أعمال مغربي يقدم هدية فخمة جدا للفنان ميمون الوجدي

أخبارنا المغربية : حنان سلامة

كتعبير منه على مدى حبه لفنه وعشقه له، أقدم رجل أعمال مغربي مقيم بالجهة الشرقية على تقديم هدية فخمة جدا للفنان المغربي المعروف ميمون الوجدي والذي أبعدته ظروف المرض عن الساحة الفنية منذ مدة.

وحسب مواقع إخبارية محلية، فإن الهدية المفاجئة التي حصل عليها ميمون الوجدي كانت عبارة عن فيلا مجهزة بالكامل بمدينة وجدة.

للإشارة فإن الفنان الوجدي شارك بدوره في ملحمة المغرب إيفريقيا إلى جانب أزيد من 35 فنانا مغربيا آخرا حلوا بوجدة لهذا الغرض.