مدير أعمال نجوى مرم يكشف حقيقة مشاركتها في موازين مقابل 100 مليون

أخبارنا المغربية : حنان سلامة

كشف مدير أعمال الفنانة اللبنانية نجوى كرم عن حقيقة الأخبار التي راجت يوم أمس والتي تحدثت عن طلبها 100 مليون سنتيم لإحياء سهرة ضمن مهرجان ووازين، وذلك في تصريح له مع الزميلة اليوم 24.

وقال طارق أبو جودة في تصريحه أن نجوى قد تلقت بالفعل عرضا من طرف إدارة موازين إلا أنهم لم يناقشوا تفاصيله وبالتالي فإن أي حديث عن المقابل المادي يبقى لا أساس له من الصحة.

هذا واعتبر مدير أعمال "شمس الغنية" أن هذه الإشاعات الهدف منها تشويه سمعتها لا غير.