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بالصور : فنان مغربي يتعرض لحادثة سير بالطريق السيار بين الرباط و القنيطرة

بواسطة أخبارنا المغربية 2 ساعات 28 دقيقة مضت
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بالصور : فنان مغربي يتعرض لحادثة سير بالطريق السيار بين الرباط و القنيطرة

عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية

علمنا في موقع  " أخبارنا المغربية " وفق مصادر مؤكدة أن الفنان المغربي الشاب ، عادل أصيل،  قد تعرض حوالي الساعة الثانية بعد منتصف ليلة أمس ، لحادثة سير بالطريق السيار ، بين القنيطرة و الرباط ، بعدما انزلقت به سيارته في منعرج.

ذات المصادر أكدت لنا أن الألطاف الإلهية كانت رحيمة بالفنان الطنجاوي ، حيث أصيب فقط ببعض الخدوش البسيطة ، فيما تعرضت سيارته من نوع " رانج روفر " لخسائر مادية مهمة .

و كان الفنان عادل أصيل قد طرح قبل أيام فقط عمله الجديد " عاندني " و التي لقيت استحسانا كبيرا من لدن عشاقه ، لاسيما بعد النجاح الكبير الذي طبع مسيرته الفنية ، من خلال إصدراه أغاني اختار لها بعناية كبيرة كلمات راقية نقية .

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