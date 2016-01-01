بالصور : فنان مغربي يتعرض لحادثة سير بالطريق السيار بين الرباط و القنيطرة

عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية

علمنا في موقع " أخبارنا المغربية " وفق مصادر مؤكدة أن الفنان المغربي الشاب ، عادل أصيل، قد تعرض حوالي الساعة الثانية بعد منتصف ليلة أمس ، لحادثة سير بالطريق السيار ، بين القنيطرة و الرباط ، بعدما انزلقت به سيارته في منعرج.

ذات المصادر أكدت لنا أن الألطاف الإلهية كانت رحيمة بالفنان الطنجاوي ، حيث أصيب فقط ببعض الخدوش البسيطة ، فيما تعرضت سيارته من نوع " رانج روفر " لخسائر مادية مهمة .

و كان الفنان عادل أصيل قد طرح قبل أيام فقط عمله الجديد " عاندني " و التي لقيت استحسانا كبيرا من لدن عشاقه ، لاسيما بعد النجاح الكبير الذي طبع مسيرته الفنية ، من خلال إصدراه أغاني اختار لها بعناية كبيرة كلمات راقية نقية .