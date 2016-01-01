المغاربة يواصلون السيطرة في برنامج " Arabs Got Talent" و يتأهلون إلى النهائيات

أخبارنا المغربية : ع. الوزاني

تأهلت فرقة "مصطفى دنكير" المغربية ، المتخصصة بألعاب السيرك والمشي فوق الحبال والرقص والقفز، الى الحلقة النهائية من برنامج " Arabs Got Talent" الذي تقدمه قناة MBC ، بعدما قدمت عرضا رائعا نال اعجاب لجنة أعضاء اللجنة الثلاثة أحمد حلمي و علي جابر ونجوى كرم ، خلال الحلقة المباشرة الثانية من المرحلة النصف نهائية التي قدمت مساء السبت.

و انتقلت الفرقة المغربية الى النهائي بعد حصولها على أعلى نسبة تصويت ، لتلتحق بالمتسابقة المغربية (Sarah Vagabond) التي ضمنت تأهلها في الحلقة الماضية.

هذا ، و من المنتظر أن ترتفع تمثلية المغرب في الحلقة النهائية بفضل تواجد المتسابقة المغربية إيمان مصطفى الشميطي التي أظهرت صوتا عذبا وإحساسا عاليا خلال أدائها أغنية "كده يا قلبي"و انتزعت "الباز الذهبي"، لتكون أول متسابقة تحصل عليه هذا الموسم ، ثم فريق طيف الخيال من مدينة طنجة ، الذي قدم عرضا مميزا في فن خيال الظل الراقص و حصل بدوره على "الباز الذهبي" .