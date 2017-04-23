بالفيديو : حميد الحضري يفاجئ جمهوره بأغنية جديدة حول الكلاسيكو العالمي

عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية

تزامنا مع " الكلاسيكو " الإسباني بين البارصا و الريال ، الذي يشد إليه أنظار العالم بأسره ، طرح الفنان المغربي المتميز ، حميد الحضري ليلة أمس السبت، عمله الفني الجديد " حالة خاصة " ، وهي أغنية تم تصويرها على طريقة " الفيديو كليب "، تتحدث عن علاقة حب بين زوجين، تصطدم بخيار انتماء و حب كل طرف لفريق معين ، الحضري معروف بحبه الكبير للبارصا ، عطفا على كونه رئيس رابطة مشجعي الفريق الكطلاني بمدينة الشاون ، مسقط رأسه ، و زوجته " المفترض " حسب الكليب ، التي تعشق الفريق الملكي ، ريال مدريد.

الحضري ، و من خلاله أغنيته الجديدة أراد تمرير رسالة واضحة ، مفادها أنه مهما اختلفنا من حيث الانتماءات إلا أن هذا التنافس ينتهي مع انتهاء كل مقابلة ، على أن يسود الحب و الاحترام و التقدير بين الطرفين ، وهو عمل فني رائع من حيث جودة الكلمات وعذوبة اللحن ، مع ايقاع متحرك و حماسي يتماهى مع الحماس الكبير الذي يطبع كل الديربيات التي تجمع البارصا بالريال … لنشاهد ( الفيديو ) :