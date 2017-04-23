بالفيديو : حميد الحضري يفاجئ جمهوره بأغنية جديدة حول الكلاسيكو العالمي
عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية
تزامنا مع " الكلاسيكو " الإسباني بين البارصا و الريال ، الذي يشد إليه أنظار العالم بأسره ، طرح الفنان المغربي المتميز ، حميد الحضري ليلة أمس السبت، عمله الفني الجديد " حالة خاصة " ، وهي أغنية تم تصويرها على طريقة " الفيديو كليب "، تتحدث عن علاقة حب بين زوجين، تصطدم بخيار انتماء و حب كل طرف لفريق معين ، الحضري معروف بحبه الكبير للبارصا ، عطفا على كونه رئيس رابطة مشجعي الفريق الكطلاني بمدينة الشاون ، مسقط رأسه ، و زوجته " المفترض " حسب الكليب ، التي تعشق الفريق الملكي ، ريال مدريد.
الحضري ، و من خلاله أغنيته الجديدة أراد تمرير رسالة واضحة ، مفادها أنه مهما اختلفنا من حيث الانتماءات إلا أن هذا التنافس ينتهي مع انتهاء كل مقابلة ، على أن يسود الحب و الاحترام و التقدير بين الطرفين ، وهو عمل فني رائع من حيث جودة الكلمات وعذوبة اللحن ، مع ايقاع متحرك و حماسي يتماهى مع الحماس الكبير الذي يطبع كل الديربيات التي تجمع البارصا بالريال … لنشاهد ( الفيديو ) :
شاشة أخبارنا
بعد النجاح الذي حققته أسماء لمنور بأغنية "عندو الزين"، هذا ما قررته صاحبة الأغنية الأصلية
أخبارنا المغربية : حنان سلامة عقب النجاح الباهر الذي حققته أسماء لمنور بالأغنية التراثية "عندو الزين" والتي قارب عدد مشاهديها على اليوتوب 8 ملايين مشاهد في ... تفاصيل أكثر
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟