الرئيسية | ثقافة وفنون | بالفيديو : هكذا ردّت لطيفة على فلّة الجزائرية التي اتهتمها بالإدمان على الخمور

بالفيديو : هكذا ردّت لطيفة على فلّة الجزائرية التي اتهتمها بالإدمان على الخمور

بواسطة أخبارنا المغربية 2 ساعات 6 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
بالفيديو : هكذا ردّت لطيفة على فلّة الجزائرية التي اتهتمها بالإدمان على الخمور

أخبارنا المغربية : متابعة  

ردّت الفنانة لطيفة على هجوم الفنانة فلّة واتهامها بالإدمان على الكحول والممنوعات، متحديةً إياها بالخضوع لفحص طبي.

وقالت لطيفة التونسية في برنامج "عائشة" على القناة التاسعة التونسية: "أنا عمري ما دقت خمر ولا سيجارة.. نطلب منها تعمل تحليل دم وأنا أعمل تحليل دم ونشوف.. تحدي.. أتحداها توافق تعمل تحليل دم".

وبدأ الخلاف بين المطربتين إثر حلول لطيفة ضيفة في برنامج "100 سؤال"، حيث قالت إن فلة الجزائرية تهاجمها في العلن وتتقرب منها في السر.

ورد الأخيرة على اتهام لطيفة بقولها: "هو في حد بيشرب اكتر منها يعني؟ وانا عندي قرحة المياه الغازية ممنوعة لي.. هناك اشخاص أذكياء على لؤم هي منهم".

المصدر : لـهـا

مجموع المشاهدات: 4604 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  4. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  5. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات