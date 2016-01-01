حجيب يحسم في جدل أغنية " عندو الزين " و يكشف عن مصدرها الحقيقي
عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية
بعد النجاح الباهر الذي حققته الأغنية الجديدة " عندو الزين " للفنانة أسماء لمنور، والتي حققت نسبة مشاهدة على اليوتيوب ،قاربت 9 ملايين مشاهد في أسبوع فقط، خرجت فنانة شعبية تدعى فتيحة بنت العريان بتصريح اعلامي ، أكدت خلاله أنها صاحبة الاغنية الاصلية ، و أنها تلقت العديد من الاتصالات من معارفها يطالبونها باللجوء إلى القضاء ضد أسماء لمنور لأنها استغلت اغنيتها دون أن أخذ مشورتها و موافقتها، لكنها رفضت ذلك.
و ارتباطا بالموضوع ، فقد دخل الفنان الشعبي الكبير " حجيب " على خط هذه القضية، حيث أكد من خلال تدوينة على حسابه الخاص على الفيسبوك ، أنه تلقى عددا هائلا من الاتصالات الهاتفية و التساؤلات التي توصل بها من لدن مجموعة من المتتبعين و المهتمين بالحقل الفني والثقافي بخصوص أغنية "عندو الزين" ، و لأنه باحث في المجال كان لابد أن يوضح للرأي العام مايلي :
1- أغنية "عندو الزين" تدخل في إطار ما يسمى بالغناء الگبوري، و هو أحد الأنماط الغنائية النسائية البسيطة التي لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تنسب لشخص معين. إذ هي مجهولة المصدر و تدخل في خانة التراث و هي بذلك ملك لكل المغاربة.
2- لقد سبق لحجيب أن أصدر هذه الأغنية في ألبوم غنائي بداية التسعينات من القرن الماضي، و قد استوحيت هذه الأغنية كما سبق وذكرت من الغناء الگبوري وهنا التأكيد مرة أخرى على أنه ليس ملكا لأي أحد.
3- بخصوص أداء الفنانة أسماء المنور لهذه الأغنية، أرى أن الاهتمام يجب أن يصب بالأساس على مضمون العمل، إذ يجب الإشادة بالاجتهاد و البحث الذي قامت به الفنانة أسماء من أجل المساهمة بشكل فعلي في إشعاع الفن التقليدي المغربي، و لا بد من الحديث على النجاح الذي حققته الأغنية بعد اعتماد عنوان و لازمة مستوحاة من التراث الشعبي المغربي. و بذلك فقد فتحت الفنانة أسماء الباب للشباب من أجل الذهاب نحو البحث و التنقيب في التراث بهدف النهوض بأغنية مغربية أصيلة.
هذا وقد هنأ حجيب ، زميلته الفنانة الفنانة أسماء المنور باختيارها الصائب ، كما دعا الفنانين الشباب إلى الالتفاتة إلى الأنماط التقليدية المغربية، مؤكدا أنه لا شك أنها ستكون مفتاح النجاح و بوابة للعبور بالأغنية التقليدية المغربية إلى العالمية.
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