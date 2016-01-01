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خادمة أحلام تعتنقُ الإسلام و الفنانة الإماراتية تخفي الخبر 3 سنوات (صورة)

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات 12 دقيقة مضت
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خادمة أحلام تعتنقُ الإسلام و الفنانة الإماراتية تخفي الخبر 3 سنوات (صورة)

احتفت الفنانة الإماراتية أحلام الإثنين 24 أبريل 2017 ، باعتناق مديرة منزلها الفلبيبنية جوديت أورتجا الإسلام والتي أصبح اسمها الجديد جنان.

وكتبت أحلام على حسابها الرسمي بتويتر:

وأرفقت أحلام صورة من شهادة اعتناق مديرة منزلها الإسلام من محكمة الأسرة بقطر، قبل 3 سنوات.

وأحلام متزوجة من الفنان القطري مبارك الهاجري، والذي قالت إنها قابلته أول مرة في العاصمة اللبنانية بيروت، وبعدها تزوجا.

وتفاعل العشرات مع منشور الفنانة الإماراتية، بين الثناء عليها بسبب هذه الخطوة فيما تساءل البعض عن إخفائها هذا الخبر ثلاث سنوات.

ولم يعرف السبب وراء نشر الفنانة الإماراتية لقصة إسلام مديرة منزلها رغم مرور 3 سنوات على الواقعة.

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