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تحديد موعد انطلاق محاكمة الفنان سعد لمجرد

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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تحديد موعد انطلاق محاكمة الفنان سعد لمجرد

 

أخبارنا المغربية : حنان سلامة

بعد حوالي أسبوعين من تمتيعه بالسراح المشروط، يبدو أن ساعة "المعقول" قد حانت عند سعد لمجرد وفريق دفاعه وذلك بعد تحديد موعد انطلاق جلسات محاكمته.

فقد أكدت مصادر إعلامية أن القضاء الفرنسي اختار الأسبوع الثالث من شهر ماي القادم لعقد أولى جلسات المحاكمة.

وأضافت ذات المصادر أن الجلسات ستكون علنية على الأرجح وستشهد حضور الطرفين معا وهما الفتاة لورا بريول وسعد لمجرد.

هذا وشدد المصدر على أن قرار تمتيع لمجرد بالسراح المؤقت لا يعني بالمرة أن الكفة مالت لصالحه، وبالتالي فإن احتمال سجنه بشكل رسمي لازال قائما.

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