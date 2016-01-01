هذا هو جديد قضية مجلة تيل كيل والطبيب الموشح الذي قالت عنه "مول البيتزا"

أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج

بعد التوضيح الذي نشرته على صفحاتها عقب الخطأ المهني الفادح الذي وقعت فيها بتشكيكها في أحقية طبيب مغربي في انجلترا في حمل وسام ملكي وتقديمه على أنه مجرد عامل بيتزا، سارعت مجلة تيل كيل المغربية الناطقة باللغة الفرنسية إلى نشر اعتذار وجهته للملك محمد السادس وللدكتور عزيز بيهي.

المجلة اعترفت في مقالها بأنها ارتكبت خطأ مهنيا وأنها تتحمل كامل المسؤولية المترتبة عن ذلك، مؤكدة أنها توصلت بنسخ من الوثائق العلمية مرسلة من طرف الدكتور عزيز بيهي تثبت مكانته الطبية .

للإشارة فإن الطبيب المذكور كان يعتزم مقاضاة المجلة مباشرة بعد نشر الخبر الذي اعتبره يمس بشخصه وسمعته.