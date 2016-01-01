" جابرا فان " تقود " لكريني " للفوز بجائزة أفضل عمل عالمي في الوطن العربي

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

فاز النجم المغربي عبد الفتاح الجريني بجائزة أفضل عمل عالمي لفنان عربي ضمن فعاليات حفل توزيع جوائز الموسيقى العربية في دورتها الأولى بالعاصمة اللبنانية بيروت ، وذلك عن أغنيته ''جابرا فان'' في نسختها العربية من فيلم '' فان '' للنجم الهندي الشهير شاروه خان ، وهي الأغنية التي لاقت منذ إصدارها نجاحا فنيا وإعلاميا كبيرا ، وحققت أرقام قياسية ، قاربت 100 مليون مشاهدة .

وصعد الجريني إلى خشبة المسرح لتسلم الجائزة التي قدمت له من طرف السفير المغربي بلبنان محمد كرين، وظهر الجريني وهو يلتحف العلم المغربي ويتوشح بالوسام الملكي الذي حصل عليه مؤخرا في ذكرى عيد الشباب المجيد .

وفور تسلم الجريني للجائزة أهداها بالخصوص لجلالة الملك محمد السادس ، الذي وصفه بالفنان الأول في المغرب ، معبرا عن سعادته وفخره بهذا التكريم الذي قدمه لشركته المنتجة بلاتينوم ريكوردز و mbc و" ياش راج فيلم " و وقناة " MBC بوليوود "،وأهداه أيضا للفنان والموزع الموسيقي جلال الحمداوي ، والفنان العالمي شاروه خان، ولكل جمهوره العربي والمغربي الذي صوت له ، كما خص بالشكر وسائل الإعلام بالدول العربية التي دعمته طيلة مشواره الفني ولكل فريقه " العاملين على هذا العمل".

وبعد تسلمه الجائزة قدم عبد الفتاح الجريني تابلوه غنائي استعراضي على مسرح الحفل بـ" كازينو لبنان " بمشاركة راقصين وراقصات محترفين قدموا رقصة هندية على نغمات أغنية جبرا فان .