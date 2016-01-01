أسماء لمنور ترد على اتهامها بسرقة أغنية "عندو الزين"

أخبارنا المغربية :

بعد النجاح الباهر لأغنيتها الجديدة " عندو الزين "، والتي حققت نسب مشاهدة كبيرة على اليوتيوب ، و كذا اتهامها بسرقة الاغنية من فنانة شعبية تدعى فتيحة بنت العريان، خرجت الفنانة المغربية أسماء لمنور، بتوضيح مبرزة أنه ليس "من عادتها الخوض في الأقاويل، الإشاعات والعناوين المغرضة والمجانبة للحقيقة، لكن بعد إصرار من فريق عملها حرصت على أن توضح الالتباس الحاصل".

و قالت لمنور في تدوينة على حسابها الخاص على الفيسبوك " بخصوص أغنيتي الجديدة عندو الزين ، أحرص على التوضيح التالي : ‎أولا : أغنيتي الجديدة، كلماتها من إبداع الكاتب سمير الموجاري باستثناء جملة (عندو الزين عندو الحمام دايرو فدارو). ‎ثانيا : لحن الأغنية جديد وعصري، من إبداع الملحن الشاب مهدي مزين، ومطلعه فقط هو المستوحى من أحد الأنماط الغنائية النسائية البسيطة. والتي لا تصل الى درجة -الأغنية- الكاملة المعالم وإنما -بروال- تتداوله النساء في حفلاتها (منذ فترة الحماية أو قبلها)، بشكل تلقائي عفوي وبآلات منزلية (صينية، كيسان، مقص ...)، كما لا يمكن بأي حال من الأحوال نسب هذا البروال لأي فنان كان، كونه يدخل في خانة التراث المجهول المصدر، وبالتالي فهو ملكٌ لكل المغاربة . ‎ثالثا : بروال عندو الزين تغنى به عدد من الفنانين الشعبيين المحبوبين وبأشكال مختلفة. إضافة إلى غنائه من طرف عدد من فرق العونيات، في الأفراح النسائية، وعلى هذا الأساس أدرجناه بشكله التقليدي في نهاية الكليب".

وختمت لمنور كلامها بالقول " أغنية عندو الزين وكل أغاني ألبومي أهديها لمن أحب ان يغنيها مع الاحتفاظ بالحقوق الأدبية المشار لها بالسيدي ".