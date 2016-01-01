مذيعة مصرية تثير سخط مواقع التواصل بسبب طريقة تضامنها مع مرضى السرطان

أثار ظهور مذيعة مصرية تدعى بوسي الطيار، بدون شعر، بعد استعمال المكياج في إخفائه، سخط عدد من رواد الشبكات الاجتماعية، بسبب ظهورها بشكل "مبتذل" كما وصفه البعض.

إذ قامت مذيعة برنامج "إزي الصحة"، الذي يعرض على فضائية "النهار"، أمس الإثنين 24 أبريل/نيسان، بإخفاء شعرها مستخدمةً المكياج، في إطار التضامن مع مرضى السرطان.

لكن، المذيعة بدت في مظهرٍ يثير الشفقة لا التضامن والتعاطف، كما لفت رواد الشبكات الاجتماعية، الذين قالوا إن ذلك الأمر لا يعطي المرضى أملاً، بل يجعلهم يتصورون أن شكلهم سيئ بنفس الدرجة التي بدت عليها المذيعة.

من جانبها، قالت المذيعة معلقةً على ظهورها بهذا الشكل، إنها أثناء إعداد الحلقة تذكَّرت وجودها في مؤتمر بعنوان "محاربات السرطان هن الجميلات"، حيث سمعت فيه من قصص المريضات ما أشعرها بضآلة مشاكلها مقارنةً بمعاناتهن، وهو ما أثر فيها وغيَّر حياتها، لذا قررت الظهور بهذا الشكل أمام الكاميرات.

المصدر : هاف بوست



