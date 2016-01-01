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المحامي الفرنسي الشهير موريتي يهدد سعد لمجرد

بواسطة أخبارنا المغربية - متابعات 19 دقيقة مضت
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المحامي الفرنسي الشهير موريتي يهدد سعد لمجرد

هدد المحامي الفرنسي الشهير موريتي، الفنان المغربي سعد لمجرد بالانسحاب من القضية التي يتابع فيها لمجرد بخصوص تهمة محاولة اغتصابه لفتاة فرنسية، بسبب تصرفات "لمعلم" الاخيرة.

وتأتي هاته التطورات بعد خروج سعد لمجرد من السجن بناء على السراح المؤقت، بيوم واحد، وطالب المحامي الوحش من والديه سعد، البشير عبدو ونزهة الركراكي، بمنع ابنهما من القيام بتصرفات مماثلة مستقبلا ومراقبته حين مغادرته الشقة في الاوقات المسموحة بها.

وكان الفنان المغربي قد قام بحذف كل الصور وشريط الفيديو الذي يظهر فيه منتشيا بخروج من السجن مؤقتا وهو يرقص ومحاطا بأصدقائه المقربين بشوارع العاصمة باريس، على مواقع التواصل الاجتماعي، تلبية لأمر المحامي موريتي.

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