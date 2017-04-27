تطوان .. السجن لفتاة و شابين في قضية فيديو ''الصنهاجي'' الفضائحي
أخبارنا المغربية :
أصدرت المحكمة الإبتدائية بمدينة تطوان أحكاما بالسجن في حق أفراد العصابة التي ابتزت الفنان المغربي الصنهاجي بسبب الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ظهر فيه عاريا رفقة فتاة وبعض الشبان الآخرين، حيث قضت بالسجن سنتين نافذتين في حق فتاة و بثلاث و أربع سنوات في حق شابين آخرين.
و أفادت مصادر إعلامية أن محاكمة باقي عناصر الشبكة الإبتزازية المقيمين باسبانيا من طرف المحكمة الجنائية بمدريد ، ستتم في غضون الأيام القليلة المقبلة .
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عدد التعليقات (2 تعليق)
وحدين يديرو فضيحة أخلاقية بالجهر و العلن و الآخرين يدوزو الحبس فبلاصتهوم.
اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك و لا يرحمنا آمين يا رب العالمين.
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