تطوان .. السجن لفتاة و شابين في قضية فيديو ''الصنهاجي'' الفضائحي

أخبارنا المغربية :

أصدرت المحكمة الإبتدائية بمدينة تطوان أحكاما بالسجن في حق أفراد العصابة التي ابتزت الفنان المغربي الصنهاجي بسبب الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ظهر فيه عاريا رفقة فتاة وبعض الشبان الآخرين، حيث قضت بالسجن سنتين نافذتين في حق فتاة و بثلاث و أربع سنوات في حق شابين آخرين.

و أفادت مصادر إعلامية أن محاكمة باقي عناصر الشبكة الإبتزازية المقيمين باسبانيا من طرف المحكمة الجنائية بمدريد ، ستتم في غضون الأيام القليلة المقبلة .