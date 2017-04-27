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تطوان .. السجن لفتاة و شابين في قضية فيديو ''الصنهاجي'' الفضائحي

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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تطوان .. السجن لفتاة و شابين في قضية فيديو ''الصنهاجي'' الفضائحي

أخبارنا المغربية : 

أصدرت المحكمة الإبتدائية بمدينة تطوان أحكاما بالسجن في حق أفراد العصابة التي ابتزت الفنان المغربي الصنهاجي بسبب الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ظهر فيه عاريا رفقة فتاة وبعض الشبان الآخرين، حيث قضت بالسجن سنتين نافذتين في حق فتاة و بثلاث و أربع سنوات في حق شابين آخرين.

و أفادت مصادر إعلامية أن محاكمة باقي عناصر الشبكة الإبتزازية المقيمين باسبانيا من طرف المحكمة الجنائية بمدريد ، ستتم في غضون الأيام القليلة المقبلة .

 

مجموع المشاهدات: 3459 |  مشاركة في:

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1 | مغربي غيور
اللهم إن هذا منكر
زمن العجب !!!

وحدين يديرو فضيحة أخلاقية بالجهر و العلن و الآخرين يدوزو الحبس فبلاصتهوم.

اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك و لا يرحمنا آمين يا رب العالمين.
مقبول مرفوض
0
تقرير كغير لائق 2017/04/27 - 01:28
2 | Nizar
العدل اساس الملك
المشكلة في دولتنا الحبيبة متناقضة تماما عندك يتم نشر شريط لشخص يقوم بالسكر العلني والاعتراض السبيل يحاكم وماذا عن الصنهاجي ؟ هل هو فوق القانون؟ اذا لم يحاكم فلا يجب محاكمة احد عند نشر شىء على مواقع التواصل
مقبول مرفوض
0
تقرير كغير لائق 2017/04/27 - 02:22
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

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