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مفاجأة...هذا هو الكوبل الذي سيقصى من برنامج لالة لعروسة هذا الأسبوع

بواسطة أخبارنا المغربية 31 دقيقة مضت
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مفاجأة...هذا هو الكوبل الذي سيقصى من برنامج لالة لعروسة هذا الأسبوع

 

أخبارنا المغربية : حنان سلامة

كشفت مجموعة من الصفحات الفايسبوكية قبل قليل عن هوية الكوبل الذي سيغادر برنامج لالة لعروسة خلال البرايم الذي سيتم عرضه مساء السبت القادم.

وحسب ذات المصدر، فإن الأمر يتعلق بالثنائي المثير للجدل نسرين وخليل اللذان يمثلان مدينة الخميسات .

للإشارة فإن الكوبل المذكور أثار ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب الطريقة الانفعالية التي تعامل بها نسرين المقيمة بألمانيا زوجها ووالدته، حيث سبق وأن "قمعته" أمام الملأ في عدة مناسبات.

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