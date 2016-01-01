الحقوقي ثابت أول " مفتش شغل " بالمغرب يعلن العصيان يوم عيد الشغل

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

في تدوينة له عبر حسابه الخاص على الفيسبوك ، أكد الفاعل الحقوقي ، الأستاذ العربي تابث ،رئيس فرع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بتمارة ، و الذي يشتغل كمفتش للشغل ، أن عمل مفتشي الشغل يوم العيد العالمي للعمال، بدعة سيئة أسس لها من أرادوا السوء بهذا الجهاز، ومن خططوا لتجفيف منابع النضال فيه، بهدف فصل هذا الجهاز عن الهموم الحقيقية للمواطنين، واعتبار المفتشين مجرد أدوات استشعار استباقية محرومة من الحق في أداء الواجب النضالي إلى جانب فئات العمال والكادحين.

و أضاف ذات المتحدث أن من أسس لهذه البدعة ومن سار عليها ومن زكاها ومن سكت عليها كلهم سواء، أيا كانت مبرراتهم وغاياتهم فلن يشعروا بلذة النضال ولذة الدفاع عن حقوق الناس لأنهم ارتضوا أنفسهم أدوات في يد من يخططون لقتل روح النضال في نفوس المواطنين، وافقادهم الثقة في الأجهزة والمؤسسات.

هذا و قد أكد الحقوقي ثابت أنه لن يعمل في فاتح ماي ولن ينخرط في مؤامرة السكوت، مضيفا أنه سيخرج مع أولئك المؤمنين بالدفاع عن فكرة الحق.