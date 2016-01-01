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انتحار ممثل أمريكى شهير بالرصاص فى سيارته

بواسطة أخبارنا المغربية - وكالات ساعة واحدة مضت
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انتحار ممثل أمريكى شهير بالرصاص فى سيارته

 

عثر على الممثل الأمريكي مايكل مانتينوتو متوفيا عن عمر يناهز الـ 35 عاما فقط.

ووفقا لما ذكرته مجلة PEOPLE، عثرت الشرطة الأمريكية على الممثل الشاب ميتا في سيارته في أحد شوارع سياتل بولاية واشنطن الأمريكية إثر إطلاق الرصاص على نفسه.

واشتهر الممثل الأمريكي الشاب بسبب دوره في فيلم Miracle إلى جانب كيرت راسل عام 2004، وتدور أحداث الفيلم عن أعظم أنجاز للمنتخب الأمريكي للهوكي بعد الفوز الصعب على المنتخب السوفيتي في العام 1980.

وكان مايكل لاعب هوكي في فريق جامعته قبل مشاركته في هذا العمل وخلال مقابلته مع صحيفة Boston Globe، عبر مايكل عن سعادته بهذا العمل الذي استطاع من خلاله الجمع بين أكثر الأشياء التي يحبها "بفضل هذا الفيلم تمكنت من الجمع بين أكثر الأشياء المحببة لي في حياتي..التمثيل ولعب الهوكي".

وشارك مايكل بعد هذه التجربة بأدوار بسيطة في أعمال مثل Dirtbags عام 2006، وSurfer, Dude عام 2008، واحترف بعد ذلك لعبة الهوكي لسنوات محققا انجازات في تلك الرياضة، إذ فاز بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية و منذ ذلك الحين كان يطلق عليه لقب "معجزة على الجليد".

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