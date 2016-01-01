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المواهب المغربية لا يعلو عليها في " Arabs Got Talent" .. أربعة مغاربة من أصل ستة مواهب في النهائي (فيديو)

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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المواهب المغربية لا يعلو عليها في " Arabs Got Talent" .. أربعة مغاربة من أصل ستة مواهب في النهائي (فيديو)

أخبارنا المغربية : ع . الوزاني

ارتفعت تمثلية المغرب في  الحلقة النهائية من برنامج " Arabs Got Talent" الذي تقدمه قناة MBC ، الى 4 مشاركين من أصل 6 ، بعد تأهل كل من عبير العابد و فريق موزار طيف الخيال و كلاهما من مدينة طنجة ، خلال الحلقة المباشرة الثالثة من المرحلة النصف نهائية التي قدمت مساء السبت.

فريق موزار طيف الخيال قدم عرضا مميزا في فن خيال الظل الراقص ، مؤكدا جدارته بالحصول على  "الباز الذهبي" ، بينما تأهلت المطربة عبير العابد التي أدت أغنية من التراث المغاربي، على حساب فرقة كوابيس ، بفضل تصويت عضوي لجنة التحكيم ، أحمد حلمي و نجوى كرم ، مقابل صوت واحد منحه علي جابر،  للفرقة السعودية .

و كانت الحلقتين الماضيتين قد شهدتا تأهل فرقة "مصطفى دنكير" ، المتخصصة بألعاب السيرك والمشي فوق الحبال والرقص والقفز، الى جانب المتسابقة (Sarah Vagabond) المتألقة في عروض الرقص على أنغام الموسيقى.

هذا ، و من المنتظر أن يرتفع الحضور المغربي في  الحلقة النهائية بفضل تواجد المتسابقة إيمان مصطفى الشميطي التي ستتبارى في الحلقة المقبلة بعدما أظهرت صوتا عذبا وإحساسا عاليا خلال أدائها أغنية "كده يا قلبي"و انتزعت "الباز الذهبي"، لتكون أول متسابقة تحصل عليه هذا الموسم.


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