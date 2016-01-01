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هيفاء وهبي لوسائل الإعلام:"استحوا بقى"

بواسطة أخبارنا المغربية 26 دقيقة مضت
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هيفاء وهبي لوسائل الإعلام:"استحوا بقى"

شنت المغنية اللبنانية، هيفاء وهبي، هجوماً عنيفاً على بعض وسائل الإعلام، ممن نشرت أخباراً وصفتها بالكاذبة عن مسلسلها الجديد "الحرباية"، المقرر عرضه في رمضان المقبل.

ونشرت هيفاء صورة مجمعة للأخبار المنشورة عنها وعلقت عليها "كذب بكذب!امتى راح تبطلوا هالعادة، إنه مغرقين الميديا بأخبار بلا طعمة، شو استفدتوا غير إنو طلعتوا كذابين! استحوا بقى"!.

ويشارك في بطولة "الحرباية" دينا ومنذر رياحنة وخالد كمال ورحاب الجمل وكوكبة من النجوم، من تأليف أكرم مصطفي وإخراج مريم أحمدي.

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