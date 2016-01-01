ممثل مغربي يرفض أداء دور "إرهابي" في فيلم أمريكي

أخبارنا المغربية : متابعة

أكد الممثل المغربي المقيم في بلجيكيا، مراد زكندي ،أنه توصل بعرض من المخرج الأمريكي برايان دي بالما من أجل أداء دور ''إرهابي'' في فيلمه الجديد، لكنه رفض.

وأوضح مراد في فيديو على صفحته الشخصية على الفايسبوك ، أن الدور الذي عرض عليه "هو إرهابي عربي من"مولينبيك" ، وهو من أشهر الأحياء البلجيكية حيث يوجد العرب، مضيفا أن هذا الشخص سوف يتبنى إيديولوجية متطرفة وسيقرر ''قتل الأشخاص ذوي البشرة البيضاء".

وتابع الممثل المغربي " على ما يبدو نحن ذوي البشرة السمراء يليق بنا فقط لعب الأدوار التي تكتسب فيها بشرتنا أهمية بالغة" .