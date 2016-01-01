بعد 28 سنة من تأسيسها .. القناة الثانية "دوزيم" مهددة بالإفلاس و التوقف عن البث نهائيا

أخبارنا المغربية : متابعة

كشفت يومية "المساء" في عددها الصادر غدا الاثنين، معطيات مثيرة تهدد القناة الثانية "دوزيم" بالإفلاس و التوقف نهائيا عن بث برامجها، حيث أكدت أن القناة تعيش في الوقت الراهن حالة من الترقب والخوف بعد رفض الدولة و الشركة الوطنية للاستثمار إعادة تمويلها جراء الأزمة المالية الخانقة التي تمر منها ، الأمر الذي يهدد استمرارية نشاط القناة.

وأوضحت مصادر اليومية ، أن قرار رفض إعادة تمويل القناة الثانية التي تتحكم الدولة في أغلبية رأس مالها، فيما تملك الشركة الوطنية 20 في المائة من رأس مالها الإجمالي، يرجع إلى التقرير الأخير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات الذي فضح الوضعية الكارثية التي آلت إليها مالية شركة "صورياد" والتي تعكس وضعا ماليا مقلقا بحكم عجز نتيجتها المالية، حيث يبقى رقم معاملاتها غير قادر على تغطية تكاليفها، كما أن صندوق الرأسمال المتداول للشركة يبقى "سلبيا" بشكل هيكلي، الأمر الذي نتج عنه رصيد سلبي لخزينة الشركة منذ 2008.