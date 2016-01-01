وفاة الفنان المصري مظهر أبو النجا
توفي الفنان المصري، مظهر أبو النجا، صباح اليوم الإثنين، داخل أحد المستشفيات في منطقة المهندسين، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 76 عاماً.
وقال نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي، لـ24، إن صلاة الجنازة ستشيع، ظهر اليوم الإثنين، من مسجد شربين المنصورة، على أن يوارى جثمان الفنان الراحل الثرى في مقابر الأسرة، مضيفاً أن أسرته حدّدت يوم الخميس المقبل موعداً لتلقي العزاء في مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.
يذكر أن مظهر أبو النجا قدم العديد من الأدوار المميزة في الدراما والسينما، ولكن يظل إيفيه "يا حلاوة" أبرز ما تعلق به الجمهور تجاه الفنان الراحل.
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