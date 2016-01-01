رشيد العلالي يمثل المغرب بدبي إلى جانب نخبة من أبرز الإعلاميين العرب

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

برعاية نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، انطلقت صبيحة هذا اليوم بإمارة دبي الدورة الـ 16 لمنتدى الإعلام العربي،و الذي ستستمر فعالياته حتى يوم غد الثلاثاء ، حيث سيعرف مشاركة 3000 من قيادات العمل الإعلامي العربي والرموز الفكرية والثقافية وأهم الكتاب وصناع الرأي في المنطقة العربية، إضافة إلى كبار المسؤولين الحكوميين والأكاديميين العرب والأجانب ، و قد وقع الاختيار هذه السنة على المنشط التلفزيوني رشيد العلالي ، مقدم برنامج " رشيد شو " من أجل تمثيل المغرب في هذا المنتدى إلى جانب نخبة من ألمع مشاهير الإعلام في الوطن العربي.

وتتركز نقاشات المنتدى حول مفهوم "الحوار الحضاري" ومتطلبات إقامته واستحقاقات تفعيله في مواجهة مجمل التحديات التي تشهدها المنطقة العربية، من جراء النزاعات الإقليمية المتفاقمة وما خلفته من أزمات إنسانية وتنموية حجبت عن المنطقة عديداً من الفرص وتحقيق معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المأمولة.

ويحاول المنتدى من خلال مشاركة نخبة من المفكرين التوصل إلى أفضل الحلول التي يمكن من خلالها قيام الإعلام بدور فعال وبما يتواكب مع الطموحات الكبيرة لمستقبل المنطقة، ويؤكد قدرة شعوبها في التقدم.

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية يتحدث خلال الجلسة الافتتاحية لليوم الأول للمنتدى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، ليشارك الحضور رؤيته حول انعكاسات الأوضاع الحالية على مستقبل العمل العربي المشترك، وما يستدعيه الموقف من حوار حضاري جاد لتجاوز تداعياته السلبية، ونظرته لما يمكن أن يسهم به الإعلام في تحسين أوضاع المنطقة.

كما ستشارك وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بالإمارات رئيسة مجلس إدارة شركة أبوظبي للإعلام، نورة الكعبي، في إحدى الجلسات الحوارية بحضور عديد من الإعلاميين والمسؤولين من مختلف دول العالم بعنوان "الحوار الإعلامي الهادف"، ووزيرة الدولة لشؤون الشباب، شما المزروعي، في جلسة "الإعلام والشباب العربي".

و جاء اختيار العلالي للمشاركة في هذا المنتدى بالنظر إلى الشهرة الكبيرة التي يحققها برنامجه الذي لازال إلى حدود الساعة يتربع على عرش أكثر البرامج مشاهدة في المغرب بتجازوه سقف 8 ملايين مشاهدة ، و أعلى رقم سجل في تاريخ القنوات المغربية.