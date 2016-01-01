فايسبوكيون يكشفون عن الكوبل الذي سيغادر لالة لعروسة هذا الأسبوع

أخبارنا المغربية : حنان سلامة

كما حدث الأسبوع الماضي مع نسرين وخليل، كشفت مجموعة من الصفحات المتواجدة على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك عن هوية الكوبل الذي سيغادر المنافسات هذا الأسبوع ضمن برنامج لالة لعروسة الذي تبثه القناة الأولى.

هذا وقالت الصضفحات المذكورة أن الأمر يتعلق بممثلي مدينة ورزازات أنور وحورية اللذين لم يسعفهما الحظ لمواصلة مشوار المنافسة على لقب موسم 2017.

للإشارة فإن عرض البرنامج على شكل برايم مسجل أضاع الكثير من التشويق عن البرنامج حيث أصبح الكشف عن هوية الثنائي المقصي أو الذي سيفوز باللقب معروفا للمشاهدين قبل أسبوع على أقل من عرض الحلقة.