عادل الميلودي لـ "الحرة " : الأغنية المغربية هي " نامبر وان " والفضل يرجع لسعد المجرد ( الفيديو )
عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية
في إطار جولته الفنية التي قادته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ، من أجل إحياء سهرات عديدة هناك بدبي و ابوظبي .. حل الفنان الشعبي، عادل الميلودي ، مساء يوم أمس ضيفا على قناة " الحرة " ، حيث تم التطرق إلى جملة من المواضيع التي تهم المشوار الفني لسفير الثرات الشعبي المغربي كما يلقبه محبوه .
و كان من بين أبرز الأسئلة التي وجهت إليه ، تقييمه لمستوى الأغنية المغربية ، حيث أجاب دون تردد أنها " نامبر وان " في الوطن العربي ، مشيدا بالدور الكبير الذي لعبه الفنان سعد المجرد في انتقال الأغنية المغربية إلى العالمية ، كما تحدث الخطابي " الميلودي " عن تفاصيل أخرى ذات الارتباط بجولته الفنية بالخليج العربي و أيضا عن بعض الانتقادات التي توجه له باستمرار حول الكلمات التي يعتمدها في أغانيه.
لنشاهد التسجيل الكامل لهذا الحوار مع عادل الميلودي، ضيف قناة الحرة الإماراتية ( الفيديو ):
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