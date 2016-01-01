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إصابة الفنانة المصرية إيمي سمير غانم بمرض غامض !

بواسطة أخبارنا المغربية 54 دقيقة مضت
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إصابة الفنانة المصرية إيمي سمير غانم بمرض غامض !

كشف الفنان المصري سمير غانم عن الضيق الذي يشعر به، عندما يشاهد بكاء زوجته الفنانة دلال عبد العزيز، وبخاصة أنها بكت كثيرا في الفترة الأخيرة، بسبب الحالة الصحية الصعبة لابنتهما الفنانة إيمي، طالبا الدعاء لها بالشفاء دون أن يكشف تفاصيلها.

وأضافت دلال عبد العزيز خلال استضافتها مع زوجها في حلقة مسجلة الأسبوع الماضي من برنامج "تلاتة في واحد": الفترة الأخيرة مات ناس كتير من أصحابنا وأساتذتنا، ودنيا سمير كانت خارج البلاد لانشغالها بتصوير مسلسل رمضان وإيمي مرت بحالة صحية صعبة.

وتابع سمير غانم: أنا بحزن على أصدقائي اللي بيروحوا، واحد ورا التاني، وسابوني لوحدي.. بس المرة الوحيدة اللي بكيت فيها أنا ودلال بحرقة، لما إيمي بنتي تعبت، ربنا يشفيها ويقومها بالسلامة.

يذكر أن ايمي اختفت عن الأنظار لفترة طويلة وظهرت شائعات تؤكد حملها، ولكن تصريحات والديها أكدت إصابتها بمرض صعب.

عن مجلة "سيدتي" 

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