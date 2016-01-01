الشاب خالد يتعرض لإصابة بالغة بسبب رامز جلال

أخبارنا المغربية : مروان بنصالح

تعرض الفنان الجزائري الشاب خالد ، لاصابة بالغة في ذراعه خلال مشاركته في برنامج المقالب الذي ينفذه الممثل رامز جلال ويصوره في أبو ظبي.

من جهة أخرى ، صورت الفنانة نادية الجندي حلقة لصالح البرنامج نفسه ، كما ترددت أخبار عن مشاركة الفنان وائل كفوري ، قبل أن يكشف الاعلامي طوني خليفة حقيقة مشاركة نيشان في استدراج الضيوف لذات البرنامج.

وكان رامز جلال نشر صورة له عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي من البرنامج حيث سيظهر وهو يخفي وجهه و يشهر مسدساً بوجه الضيوف .