فضيحة .. الفائز بمسابقة "ماستر شاف" المغرب لم يتوصل بجائزته المالية

أخبارنا المغربية : متابعة

أكد عبد الأحد المرزوقي ، الفائز بالنسخة الثالثة لبرنامج "ماس­تر شاف"، الذي بثته القناة الثانية ، قبل بضعة أشهر ، أنه لم يتوصل بعد بجا­ئزة 40 مليون سنتيم التي فاز بها خلال هذه المسابقة.

و في تصريح لمنبر الكتروني مغربي ، قال عبد الأحد ، أن ال­عقد الذي وقعه مع م­ؤسسة "ميد برود" المكلفة بانتاج البرنامج ، يؤكد على أن الفائز سيتوصل بجائزته مباشرة بعد الحلقة النهائية للبرنامج ، لكنه لم يتوصل لحد الآن بأي شئ .

و أضاف أن الفائزين في النسخ الماضية ، الذي كانت مكلفة بإنتاجه شركة "شاين "، قد توصلوا بجوائ­زهم مباشرة بعد نهاية الحلقة الاخيرة.