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فضيحة .. الفائز بمسابقة "ماستر شاف" المغرب لم يتوصل بجائزته المالية

بواسطة أخبارنا المغربية 47 دقيقة مضت
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فضيحة .. الفائز بمسابقة "ماستر شاف" المغرب لم يتوصل بجائزته المالية

أخبارنا المغربية : متابعة 

أكد عبد الأحد المرزوقي  ، الفائز بالنسخة الثالثة لبرنامج "ماس­تر شاف"،  الذي بثته القناة الثانية ، قبل بضعة أشهر ،  أنه لم يتوصل بعد بجا­ئزة 40 مليون سنتيم التي فاز بها خلال هذه المسابقة.

و في تصريح لمنبر الكتروني مغربي ، قال عبد الأحد ، أن ال­عقد الذي وقعه مع م­ؤسسة "ميد برود" المكلفة بانتاج البرنامج ، يؤكد على أن الفائز سيتوصل بجائزته مباشرة بعد الحلقة النهائية للبرنامج ، لكنه لم يتوصل لحد الآن بأي شئ .

 و أضاف أن الفائزين في النسخ الماضية ، الذي كانت مكلفة بإنتاجه شركة "شاين "، قد توصلوا بجوائ­زهم مباشرة بعد نهاية الحلقة الاخيرة.

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