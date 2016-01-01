فضيحة .. الفائز بمسابقة "ماستر شاف" المغرب لم يتوصل بجائزته المالية
أخبارنا المغربية : متابعة
أكد عبد الأحد المرزوقي ، الفائز بالنسخة الثالثة لبرنامج "ماستر شاف"، الذي بثته القناة الثانية ، قبل بضعة أشهر ، أنه لم يتوصل بعد بجائزة 40 مليون سنتيم التي فاز بها خلال هذه المسابقة.
و في تصريح لمنبر الكتروني مغربي ، قال عبد الأحد ، أن العقد الذي وقعه مع مؤسسة "ميد برود" المكلفة بانتاج البرنامج ، يؤكد على أن الفائز سيتوصل بجائزته مباشرة بعد الحلقة النهائية للبرنامج ، لكنه لم يتوصل لحد الآن بأي شئ .
و أضاف أن الفائزين في النسخ الماضية ، الذي كانت مكلفة بإنتاجه شركة "شاين "، قد توصلوا بجوائزهم مباشرة بعد نهاية الحلقة الاخيرة.
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