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القناة الأولى ترفض بث مسلسلين في رمضان كلفا ملياري سنتيم

بواسطة أخبارنا المغربية 3 دقيقة مضت
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القناة الأولى ترفض بث مسلسلين في رمضان كلفا ملياري سنتيم

أخبارنا المغربية 

رفضت القناة الأولى برمجة مسلسلين مغربيين بعد أن كان من المقرر بثها خلال شهر رمضان المقبل. 

و أشارت صحيفة آخر ساعة، أن المسلسلين المعنيين بالموضوع هما "مومو عينيا" ، لكاتبته الممثلة المغربية سناء عكرود ومخرجه هشام الجباري، ومسلسل "رضا الوالدين"، لمخرجته زكية الطاهري. 

وعلى الرغم من الأموال الطائلة التي أنفقت على الانتاجيين، فقد ذكرت مصادر مطلعة أن السبب وراء إقصائهما يعود بالأساس إلى هزالة المضمون وتدني مستوى الجودة والإبداع، إلى جانب تحفظ القناة على اسم النسب "الكتاني" الشهير، والذي تم استعماله في أغلب الحلقات التي صورت في مسلسل رضا الوالدين. 

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