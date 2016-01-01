تطوان تعيش على وقع الاحتفالات بمشاركة النجم أحمد شوقي بمناسبة ذكرى ميلاد ولي العهد

بمناسبة الذكرى 14 لميلاد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير موالي الحسن حفظه الله، والتي تتجدد معها نفس الفرحة العارمة التي عاشها الشعب المغربي يوم 08 ماي 2003 ،حين أشرقت جنبات القصر الملكي بميلاد سموه.

ستنظم جمعية الشباب لتأطير المبادرة تظاهرة احتفالية كبرى بشراكة مع عمالة إقليم تطوان وشركة الانتاج kabila records ، والفنان العالمي القدير أحمد شوقي الذي يساهم في هذه الاحتفالية الكبرى لدعم المواهب الشابة على المستوى الفني، ويتضمن برنامج الحفل الفني:

 تنظيم الكرنفال الاحتفالي تحت إشراف المديرية الإقليمية للتربية والتكوين بتطوان، في إطار تكريس الفعل الثقافي لدى فئة تلاميذ المؤسسات التعليمية و توفير الفضاء المناسب لتنمية الإبداع لديهم، لإشراكهم في التعبير عن فرحتهم العارمة بمناسبة ذكرى الاحتفال بميلاد صاحب السمو الملكي الأمير موالي الحسن حفظه الله، وستكون انطلاقة الكرنفال الاحتفالي من ساحة الفدان الجديد إلى ساحة مولاي المهدي مرورا بشارع الوحدة وشارع 10 ماي، وذلك يوم السبت 06 ماي 2017 ابتداء من الثالثة والنصف بعد الزوال.

 تنظيم سهرة فنية متنوعة بمسرح اسبانيول يوم الأحد 07 ماي 2017 ،والذي سيتوج بإطلاق عمل فني جديد، والذي يهدف من خلاله إلى تشجيع مواهب شابة واحتضانهم ومتابعة مسارهم الفني لضمان استمراريتهم في الوسط الفني، وذلك تحت إشراف النجم العالمي التطواني أحمد شوقي الذي أخذ على عاتقه هذه المبادرة تماشيا مع روح ومضامين التوجهات الملكية السامية لصاحب الجلالة والمهابة محمد السادس نصره الله.

هذا الحفل سيكون بمشاركة الفنانة الصاعدة يسرى أحمد والفنان ياسين جواهري والفنان Aimar والفنان خالد سالم، والمتمثل في أغنية: « happy birthday my prince « من كلمات وألحان المبدع خالد سالم، توزيع وتسجيل SamiProd وإنتاج شركة kabila records وإدارة الجمعية.

وتجدرالإشارة إلى أنه قد تم في سياق ذات الاحتفالية، تنظيم ختان جماعي لخمسين طفلا ينتمون للعالم القروي، يوم الأربعاء 3 ماي 2017 ،بالمستشفى الإقليمي سانية الرمل، تحت إشراف جمعية أطباء الصحة العمومية.