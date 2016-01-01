أنباء عن لقاء جمع الملك محمد السادس بالفنان المغربي سعد لمجرد بباريس
بواسطة 34 دقيقة مضت
أخبارنا المغربية
بعد حوالي أسبوعين من تمتيعه بالسراح المؤقت، التقى الفنان المغربي سعد لمجرد بالملك محمد السادس أثناء تواجده بباريس الجمعة الماضية، وفق ما كشفت عنه بعض المصادر المقربة من عائلة "لمعلم".
و أشارت نفس المصادر أن محامي الملك الذي وكله للدفاع عن المجرد هو الذي لعب دور الوسيط للقاء بين الملك و عائلة المجرد التي قدمت الشكر للملك لاهتمامه بقضية ابنها الذي مازال موجوداً رهن الإقامة الجبرية بفرنسا.
شاشة أخبارنا
بالصورة..''عيشة قنديشة '' تظهر ليلا و تخلق ضجة كبيرة بمنطقة سوس
هدى الجميعي - صحافية متدربة تناقل العديد من نشطاء الفايسبوك صورة تفيد ظهور " عيشة قنديشة " ، بأحد الدواوير بإقليم اشتوكة أيت باها بمنطقة سوس، ... تفاصيل أكثر
قيم هذا المقال
إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية
كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟