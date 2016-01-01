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أنباء عن لقاء جمع الملك محمد السادس بالفنان المغربي سعد لمجرد بباريس

بواسطة أخبارنا المغربية 34 دقيقة مضت
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أنباء عن لقاء جمع الملك محمد السادس بالفنان المغربي سعد لمجرد بباريس

أخبارنا المغربية 

بعد حوالي أسبوعين من تمتيعه بالسراح المؤقت، التقى الفنان المغربي سعد لمجرد بالملك محمد السادس أثناء تواجده بباريس الجمعة الماضية، وفق ما كشفت عنه بعض المصادر المقربة من عائلة "لمعلم".

و أشارت نفس المصادر أن محامي الملك الذي وكله للدفاع عن المجرد هو الذي لعب دور الوسيط للقاء بين الملك و عائلة المجرد التي قدمت الشكر للملك لاهتمامه بقضية ابنها الذي مازال موجوداً رهن الإقامة الجبرية بفرنسا.

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