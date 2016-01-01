محاميه الفرنسي : لهذا السبب صفع سعد لمجرد الفتاة الفرنسية لورا بريول
بواسطة 19 دقيقة مضت
أخبارنا المغربية : مُتابعة
كشف محامي الفنان سعد لمجرد ، الفرنسي إيريك ديبون موريتي، ما حصل مع موكله و الفتاة الفرنسية لورا بريول التي اتهمته بإغتصابها.
موريتي أشار في تصريح لمجلة "تيل كيل" ، أن موكله الفنان المغربي سعد لمجرد وجه صفعة واحدة للفتاة الفرنسية، رداً على اعتدائها عليه بالضرب، نافياً وجود واقعة اغتصاب، مؤكداً أن فحص الحمض النووي أيد أقوال موكله.
واشار الى ان موكله تعرف على الفتاة التي تتهمه بالإعتداء عليها ومحاولة اغتصابها خلال حفل كان يحضره في العاصمة الفرنسية باريس، وفي الساعة الخامسة صباحاً ذهبا إلى غرفة الفندق بعد سهرة طويلة، واتفقا مسبقاً على جميع التفاصيل، التي لم تبد الفتاة أي اعتراض عليها.
و أضاف إيريك: "سعد أكد أنها في الغرفة رفضت بشكل مفاجئ كل ما اتفقا عليه سلفاً، وقامت بصفعه، ليرد عليها بنفس الأمر".
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