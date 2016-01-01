"ألوان في المنفى" : سفر بين خصوبة الخيال وجمالية الألوان بريشة يحيى أبو نزار

أحيى الفنان تشكيلي يحيى أبو نزار .معرضا فنيا تحت عنوان "ألوان في المنفى" حيث عرف حضور نخبة من نجوم الشاشة المغربية .و شهد حفل الافتتاح حضور نقاد ومهتمين شخصيات وازنة في عالم الفن و الثقافة.



كما شهد المعرض عرض ازيد من خمسين لوحة تنتمي إلى المدرسة الواقعية و مستمدة من الفلكلور المغربي . و صرح أبو نزار لأخبارنا :"في اعمالي اشتغل على الواقعية أكثر .كثيرا ما أختار المواضيع المتعلقة بالمرأة" .



وفي الختام تم توزيع هدايا عبارة عن بورتريهات لضيوف الشرف وهم الفنان عادل ابا تراب والفنان عزيز موهوب والفنان سعد اش نيم واللاعب الدولي السابق مراد حديود.