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عرض أزياء "Tetouan Fashion" بمشاركة ألمع المصممين و الفنانين المغاربة

بواسطة أخبارنا المغربية 45 دقيقة مضت
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عرض أزياء "Tetouan Fashion" بمشاركة ألمع المصممين و الفنانين المغاربة

بمناسبة الذكرى الرابعة عشر لميلاد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن حفظه الله، ومواكبة للاحتفالات الوطنية بهذه المناسبة السعيدة، يتشرف السيد محمد السكايكة بالإعلان عن الدورة الرابعة لتظاهرة « TETOUAN FASHION » والتي تنظم من طرف جمعية تطوان الحدث. وذالك مساء يوم السبت 20 ماي 2017 على الساعة السابعة مساء بدار اسبانية تطوان « CASA ESPANIA ».

فتماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لدعم إبداعات الشباب تتعهد الجمعية بدعم مجموعة من الشباب المبدع في عدة مجالات فنية، ثقافية، سياسية، إقتصادية، وتنموية.

حيث ستتضمن التظاهرة عدة مفاجئات على المستوى التراثي، الثقافي والفني بلمسة سحرية جمالية تواكب قافلة الابداع والتصميم والموضة.

لتكون المفاجئة الأولى تتويج الفنانة المغربية العربية ذات الصوت المتميز حسناء زلاغ والفنان الشاب المبدع والفريد بأسلوبه فيصل عزيزي والفنانة أصايل  ضمن فعاليات الدورة، وعدة مفاجآت أخرى لتكون ليلة فنية متنوعة من حيث الأسلوب والمضمون، أما جوهرة الحفل هي أيادي ذهبية أحبت الموضة ، الأناقة و الجمال لتهب للمرأة المغربية فخامة المظهر وأصالة العرق.

هذا ولا ننسى الأهم، إبداء كل أواصل الحب والوفاء للدولة العلوية الشريفة. وتقديم أحر التهاني وأسمى آيات الإخلاص والولاء لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مع الدعاء إلى جلالته بطول العمر، وإلى ولي العهد الأمير الجليل مولاي الحسن بالسعادة والصحة  في كنف والده المنصور بالله..

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