دوزيم تكشف عن البرامج التي تراهن عليها لجذب المشاهدين خلال رمضان

أخبارنا المغربية : حنان سلامة

أماطت القناة الثانية اليوم النقاب عن شبكة البرامج التي اختارتها للمراهنة على مواصلة اعتلاء صدارة القنوات الأكثر مشاهدة في المغرب خلال رمضان القادم، حيث قامت إدارة القناة بالاعتماد بنسبة كبيرة على نفس الوجوه الذين اعتادوا الإطلالة على المشاهدين عبرها.

ومن بين أهم البرامج التي ستعرض خلال الشهر الفضيل نجد الجزء الثاني من المسلسل الناجح سر المرجان، بالإضافة إلى برنامج الكاميرا الخفية مشيتي فيها والذي نال العديد من الانتقادات والاتهامات بالفبركة.

كما ستبث سلسلة الخاوة في وقت الذروة، وهي من بطولة دنيا بوطازوت وكمال الكاظيمي وعزيز حطاب، بالإضافة إلى السلسلة الكوميدية “حديدان في كليز”، من بطولة كمال كاضيمي وعزيز داداس، والبرنامج الجديد “جمال كوميدي كلوب”، الذي يشرف عليه الكوميدي المغربي جمال الدبوز، وسيتولى تقديمها الكوميدي المغربي عبد الرحمان أوعابد المعروف بـ “إيكو”، وإعداد الكوميدي هيتم مفتاح.