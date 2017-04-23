بعد انفصالها عن المغربي "فرينش مونتانا" .. شقيقة كيم كارداشيان ترتبط بشاب عربي من هذا البلد
أخبارنا المغربية : متابعة
ذكرت وسائل إعلام عالمية، أن نجمة تلفزيون الواقع كورتني كارداشيان دخلت في علاقة غرامية جديدة مع شاب عربي، بعد انفصالها عن النجم المغربي المقيم بالديار الأمريكية، كريم خربوش، الملقب بفرينش مونتانا.
وتمكنت عدسات كاميرات الباباراتزي من التقاط صور للنجمة البالغة من العمر 38 عامًا، وهي في أحد شوارع لوس أنجلوس، برفقة الشاب، وهو عارض الأزياء الجزائري الأصل، يونس بن دجيما ، البالغ من العمر 23 عامًا.
وجاء في التقارير، أن كورتني تواعد يونس الذي يصغرها بـ15 عامًا، منذ أشهر عدة، وذلك بعد أن التقيا للمرة الأولى في شهرر أكتوبر عام 2016.
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