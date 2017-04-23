الرئيسية | ثقافة وفنون | بعد انفصالها عن المغربي "فرينش مونتانا" .. شقيقة كيم كارداشيان ترتبط بشاب عربي من هذا البلد

بعد انفصالها عن المغربي "فرينش مونتانا" .. شقيقة كيم كارداشيان ترتبط بشاب عربي من هذا البلد

بواسطة أخبارنا المغربية 38 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
بعد انفصالها عن المغربي "فرينش مونتانا" .. شقيقة كيم كارداشيان ترتبط بشاب عربي من هذا البلد

أخبارنا المغربية : متابعة 

ذكرت وسائل إعلام عالمية، أن نجمة تلفزيون الواقع كورتني كارداشيان دخلت في علاقة غرامية جديدة مع شاب عربي، بعد انفصالها عن النجم المغربي المقيم بالديار الأمريكية، كريم خربوش، الملقب بفرينش مونتانا.

وتمكنت عدسات كاميرات الباباراتزي من التقاط صور للنجمة البالغة من العمر 38 عامًا، وهي في أحد شوارع لوس أنجلوس، برفقة الشاب، وهو عارض الأزياء الجزائري الأصل، يونس بن دجيما ، البالغ من العمر 23 عامًا.

وجاء في التقارير، أن كورتني تواعد يونس الذي يصغرها بـ15 عامًا، منذ أشهر عدة، وذلك بعد أن التقيا للمرة الأولى في شهرر أكتوبر عام 2016.

 
مجموع المشاهدات: 182 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  4. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

  5. شاهد اغرب سلوك لعروس خلال حفل زفافها (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات