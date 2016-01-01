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مرض مزمن يغير ملامح الفنانة ابتسام تسكت و يمنعها من مشاركة صورها مع محبيها

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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مرض مزمن يغير ملامح الفنانة ابتسام تسكت و يمنعها من مشاركة صورها مع محبيها

هدى الجميعي - صحافية متدربة

اعتذرت الفنانة المغربية الشابة ابتسام تسكت من محبيها، بسبب عدم مشاركة صورها في الفترة الأخيرة عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

و قالت صاحبة أغنية " منك ولا مني"  الشهيرة ، في تدوينات نشرتها بموقع تويتر " السلام عليكم أحبائي الأوفياء، أعتذر أنني مكنشاركش معاكم صوري هذه الفترة .. لأن وكيفما كتعرفو أنا عندي مرض مزمن وففصل الربيع كيجهاد عليا".

و أضافت " هاد الفصل كيخلي وجهي وعيني دائما منفوخين.. حساسية حادة فسمحولي هادشي لي عطى الله كنتمنى تفهمو وضعي، وشكرا " .

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