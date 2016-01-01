هؤلاء ضحايا رامز جلال في رمضان هذه السنة

مازالت أصداء برنامج الفنان رامز جلال الذي يحمل اسم "رامز تحت الأرض" تثير اهتمام الكثيرين، لتكشف بعض التقارير الصحفية أسماء النجوم الضحايا الذين وقعوا تحت يديه هذا العام.

ومن النجوم التي كشفت التقارير إنهم وقعوا ضحية رامز جلال هذا العام، هم نادية الجندي وصفية العمري ووائل كفوري والشاب خالد ومنة شلبي وياسمين عبد العزيز وخالد النبوي وسارة سلامة وسما المصري ومايا دياب ومها أحمد ونسرين أمين وروجينا ويوسف الشريف واللاعب رمضان صبحي واللاعب مؤمن زكريا ومحمد بركات، بحسب موقع دوت مصر.

وفي ذات الصدد، كشفت التقارير أن رامز جلال انتهى من تسجيل أغنيتي تتر البداية والنهاية لبرنامجه "رامز تحت الأرض"، وأن الحلقات أوشك على الانتهاء لتكون جاهزة على العرض.

برنامج رامز جلال لقى العديد من المشاكل هذا العام، بعد أن كشف تفاصيله الإعلامي طوني خليفة الذي كاد أن يقع ضحيته، ليعلن لكل النجوم أن الإعلامي نيشان مشترك في المقلب، محذرهم جميعاً من تصديق الأخير بأن له برنامج في رمضان.

وبسبب تحذيرات طوني خليفة، استطاعت كلاً من الفنانتين نانسي عجرم ولطيفة أن يهربا من مقلب رامز جلال.

وكشفت مصادر صحفية أن رامز جلال هذا العام، أخفق في التصوير مع نجوم صف أول بعد أن أفشى طوني خليفة بتفاصيل المقلب، مما دفع الفنانين للاعتذار له.

وعلى الرغم من الهجوم العنيف الذي وقع على عاتق رامز جلال، إلا إنه لم يعلق أو يهتم ونشر بوستر برنامجه "رامز تحت الأرض" على صفحته الرسمية على الفيس بوك، داعياً كل الجمهور لمتابعته في رمضان.