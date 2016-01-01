الفنان السوري تيم حسن يعقد قرانه على مقدمة برنامج "المتاهة"
بواسطة ساعة واحدة مضت
عقد الفنان السوري تيم حسن، الثلاثاء، قرانه على الإعلامية وفاء الكيلاني مقدمة برنامج "المتاهة"، في حفل عائلي بمصر بحضور عدد من المقربين وأفراد العائلتين.
يذكر أن لكل منهما طفلين من زواجهما السابق، ويشارك تيم حسن بمسلسل "الهيبة" في رمضان، المقرر عرضه علي شاشة mbc.
شاشة أخبارنا
أستاذ فضيحة تطوان : هذا ما دفعني لاقامة علاقات جنسية مع طالبات
أخبارنا المغربية : تطوان كشفت يومية "المساء" ، أن الأستاذ الجامعي بكلية العلوم بتطوان المتورط في فضيحة "الجنس مقابل النقط "، يواجه عقوبة سجنية قد تصل ... تفاصيل أكثر
قيم هذا المقال
إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية
كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟