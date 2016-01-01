الفنان السوري تيم حسن يعقد قرانه على مقدمة برنامج "المتاهة"

عقد الفنان السوري تيم حسن، الثلاثاء، قرانه على الإعلامية وفاء الكيلاني مقدمة برنامج "المتاهة"، في حفل عائلي بمصر بحضور عدد من المقربين وأفراد العائلتين.

يذكر أن لكل منهما طفلين من زواجهما السابق، ويشارك تيم حسن بمسلسل "الهيبة" في رمضان، المقرر عرضه علي شاشة mbc.