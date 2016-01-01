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تسريب...الكشف عن هوية الكوبل الذي انتزع لقب لالة العروسة 2017

بواسطة أخبارنا المغربية 29 دقيقة مضت
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تسريب...الكشف عن هوية الكوبل الذي انتزع لقب لالة العروسة 2017

 

أخبارنا المغربية : حنان سلامة

أقدمت مجموعة من الصفحات الفايسبوكية على إنهاء التشويق و "فضح" نتيجة البرايم النهائي من برنامج لالة لعروسة الذي تبثه القناة الأولى المغربية.

ووفقا لتلك التسريبات، فإن الكوبل الذي حصد لقب هذه السنة هو ممثل مدينة طانطان منعم ونسرين، حيث تم تسجيل البرايم النهائي أمس الثلاثاء.

للإشارة فإن الكوبل الذي سيغادر البرنامج هذا الأسبوع هو ممثل العاصمة الرباط.

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