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سجن توفيق عكاشة سنة بتهمة تزوير شهادة الدكتوراه

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات ساعة واحدة مضت
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سجن توفيق عكاشة سنة بتهمة تزوير شهادة الدكتوراه

قضت محكمة جنح أول مدينة نصر بحبس البرلماني السابق توفيق عكاشة، سنة وكفالة 5 آلاف جنيه، بتهمة تزوير شهادة الدكتوراه.

كان النائب العام أحال توفيق عكاشة عضو مجلس النواب السابق للمحاكمة، أمام محكمة الجنح بتهمة تزوير شهادة الدكتوراه، وكان أحد المحامين تقدم ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، يتهم فيه توفيق يحيى إبراهيم عكاشة بتزوير شهادة الدكتوراه التي قدمها ضمن أوراق ترشحه لمجلس النواب.

وكشف مقدم البلاغ، أن "عكاشة" حاصل على مؤهل فوق متوسط بتقدير مقبول من المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ، وهو الأمر الذي يؤكد تزويره لشهادة الدكتوراه المقدمة منه لتعارضها مع نفس مجال وتخصص تخرجه.

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