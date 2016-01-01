الاشاعة تقتل سميرة الفيزازي للمرة الخامسة و عائلتها ترد : ارحمونا من الأخبار الكاذبة

أخبارنا المغربية : الرباط

أكدت مصادر مقربة من الإعلامية المغربية سميرة الفيزازي، أنها مازالت على قيد الحياة، خلافا لما تم تداوله على بعض المواقع الاخبارية و الإذاعات الخاصة صباح اليوم الجمعة .

و طالبت عائلة الفيزازي من وسائل الإعلام عدم ترويج مثل هاته الأخبار العارية عن الصحة ، التي تؤثر على وضعها الصحي.

و تعتبر هذه المرة الخامسة التي يتم فيها تداول خبر وفاة سيدة الطقس الاولى بالمغرب، التي اشتد عليها مرض سرطان الثدي في الايام الاخيرة، بالرغم من مجهودات الأطباء و حصص العلاج الكيميائي التي خضعت لها منذ سنوات .