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لطيفة رأفت : حياتي الخاصة خط أحمر، ولا يمكن نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات 19 دقيقة مضت
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لطيفة رأفت : حياتي الخاصة خط أحمر، ولا يمكن نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي

أخبارنا المغربية

قالت الفنانة المغربية لطيفة رأفت أنها لا تبحث عن الشهرة أو إثارة "البوز" من خلال الفضاء الإفتراضي. 

و جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقدته، مساء الجمعة، إلى جانب الفنانة المغربية فاطمة الزهراء العروسي على هامش مشاركتهما في فعاليات الدورة الـ16 لمهرجان موازين الدولي.

و أضافت رأفت أن حياتها الخاصة خط أحمر، ولا يمكن نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، مصنفة الانتقادات التي لاحقتها خلال الفترة الأخيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بسبب "اللوك" الشبابي والجري ضمن خانة "الشهرة".

وأوضحت لطيفة أنها تعتز بالقفطان المغربي، لكنها تحتفظ به خلال سهراتها وفوق الخشبة، معتبرة أن محيطها والأشخاص المقربين منها جدًا هم من لهم الحق في انتقاد لباسها وشكلها. وأضافت قائلة: "هنالك أشخاص لا يعرفونني، ويوجّهون إليّ السبّ بشكل مجاني".

 

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