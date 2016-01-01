كيف أنقذت أغنية "Despacito" اقتصاد دولة بورتوريكو؟

أعلن حاكم دولة بورتوريكو منذ شهرين، إفلاس البلاد من أجل إعادة هيكلة الديون البالغة 70 مليار دولار، إلا أن هذا الوضع قد يتغير قريباً.



وأفادت تقارير إخبارية صادرة عن صحف بورتوريكية، أن أغنية “دسباسيتو” Despacito التي اشتهرت مؤخراً، تسببت في زيادة اهتمام السياح ببورتوريكو، بحسب موقع Billboard.



جدير بالذكر، أن نجمي الأغنية لويس فونسي ودادي يانكي، ولدا في بورتوريكو، وهما من أشهر مطربي أميركا الجنوبية، وقد حققت أغنيتهم الأخيرة Despacito، نحو 2 ونصف مليار مشاهدة على يوتيوب.



وبحسب صحيفة Un Nuevo Dia، فإن نسبة اهتمام السياح ببورتوريكو زادت بنسبة 45% منذ أن انتشرت الأغنية عالمياً، ويعود الفضل إلى المشاهد والمعالم السياحية الطبيعية المميزة التي ظهرت في كليب الأغنية.



ووفقاً لتقرير الصحيفة، فإن منظمي الرحلات السياحية في بورتوريكو قد ضمنوا برامجهم السياحية رحلات إلى الأماكن التي ظهرت في فيديو الأغنية، مثل Club La Factoría، وOld San Juan، وLa Perla sector.



وعقب سماعه هذه الأخبار، قرر فونسي نشر جزء من التقرير على صفحته الرسمية على إنستغرام، قائلاً “يا للسعادة عندما تقرأ هذا في الصحف العالمية، إن بورتوريكو هي البطل الحقيقي لهذه الأغنية والكليب”، كما شكر المطرب شريكه في الأغنية “دادي يانكي”، والمخرج كالوس بيريز، وملكة جمال الكون التي ظهرت في الكليب، زوليكا ريفيرا.



