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الفنانة جنات تتألق بإطلالة مغربية أنيقة خلال مشاركتها بمهرجان " أصوات نسائية " بتطوان (صور)

بواسطة أخبارنا المغربية 55 دقيقة مضت
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الفنانة جنات تتألق بإطلالة مغربية أنيقة خلال مشاركتها بمهرجان " أصوات نسائية " بتطوان (صور)

أخبارنا المغربية - مريم الشملالي

انطلقت  ليلة امس الدورة العاشرة لمهرجان "أصوات نسائية" بتطوان ، أحد أبرز المهرجانات الغنائية بالمغرب ، و الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من 11 إلى 16 يوليوز الجاري، بمبادرة من جمعية "أصوات نسائية".

و افتتح المهرجان بصوت ملكة الإحساس المطربة المغربية " جنات " ، التي تعد من أبرز المطربات الشابات في الوطن العربي ، بأغنية "ماما أفريكا" و التي طلب منها الجمهور اعادة غنائها ، حيث  لم تبخل عليهم و استجابت لطلبهم ، كما أدت في السهرة عدد من أشهر أغانيها (الطفلة البريئة ، حب جامد و بحبك ) .. كما أبدعت في أداء أغاني  من الثرات المغربي .

و تألقت " جنات" باطلالة مغربية أنيقة على مسرح منصة المطار ، مرتدية قفطان أبهر الجميع ، و هو من  ابداع المصمم التطواني العالمي محمد روميو المعروف بلمساته المبدعة في تصاميمه ، حيث أن العديد من الشخصيات و النجوم سبق لهم التعامل مع دار روميو للأزياء، و هو أمر ليس بالغريب على شاب معروف باجتهاده و كفاحه حتى صارينافس كبار المصممين و يتربع على عرش افضل مصمم قفطان مغربي .

هذا ، و عرف الحفل الافتتاحي من المهرجان الذي يكرم هذه السنة المرأة الإفريقية ، وجود شخصيات مهمة كرئيسة المهرجان كريمة بن يعيش سفيرة المغرب باسبانيا و وزيرة الماء شرفات افيلال و النائبة البرلمانية سميرة القاسمي و فعاليات محلية.

و يتميز المهرجان هذه السنة بالتنظيم المحكم ، و تعامل احترافي للمسؤلين مع الصحافة .

يذكر أن الجمهور التطواني سيلتقي اليوم مع الفنانتين  الصاعدتين كريمة غيث و خولة المجاهد بالإضافة إلى أيقونة الأغنية الشعبية نجاة اعتابو.

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