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مرة أخرى.. "فرانس 24" تفبرك فيديو من احتجاجات فنزويلا على أنه حراك الريف و هذا هو الرد المغربي

بواسطة أخبارنا المغربية ـ إيلاف المغرب 31 دقيقة مضت
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مرة أخرى.. "فرانس 24" تفبرك فيديو من احتجاجات فنزويلا على أنه حراك الريف و هذا هو الرد المغربي

  استنكر وزير الثقافة والاتصال المغربي محمد الأعرج استنكر بشدة إقدام قناة " France 24  " الناطقة بالعربية، على بث لقطات تعكس اجواء التوتر والتظاهر في  دولة فنزويلا، وتقديمها على أنها صور لمتظاهرين في مدينة الحسيمة .

وأفاد المصدر ذاته أن الوزير الأعرج عبّر عن موقف الوزارة في رسالة رسمية بمضمون حازم،  بعث بها الى "ماري كريستين ساراغوس " الرئيسة المديرة العامة لشبكة "France 24 " ، اوضح فيها أن وزارة الثقافة والاتصال في حكومة المملكة المغربية ، تلقت باستياء شديد، إقدام القناة العربية لفرانس 24 ،  ضمن إحدى نشراتها الاخبارية ليوم 11 يوليوالجاري ، على بث لقطات حول الوضع في مدينة الحسيمة المغربية، مع تعمد مزجها بمشاهد لأجواء التوتر والتظاهر في دولة فنزويلا، وتقديمها لمشاهدي القناة الفرنسية على انها صور من الحسيمة ومنطقة الريف.

وأضاف المصدر أن الوزير المغربي وصف ما قامت به القناة الفرنسية، بانه " سلوك يتسم بالتدليس والتضليل"، معبرًا عن الاحتجاج الشديد للوزارة على هذا السلوك التحريضي ، ومشددًا على ان وزارته تستنكره بأقوى المعاني وأشد العبارات، وتعتبره سلوكاً يتعارض مع القواعد والأخلاقيات المفروض احترامها من طرف وسائل الاعلام، والتي تستلزم الحرص على نزاهة الاخبار، والتقيد بالنقل الأمين للوقائع والاحداث .

وكشف ذات المصدر أن الوزير الأعرج ، شدد على ان المسؤولية القانونية والأخلاقية لقناة "France 24 "، ثابتة في هذه الواقعة المدانة، مطالباً باسم وزارة الثقافة والاتصال في حكومة المملكة المغربية، من المسؤولة الاولى عن مجموعة قنوات فرانس 24 ، بالعمل على تصحيح الخطأ الذي اقترفته القناة، وتدارك الاثار السلبية الناتجة عنه مع اتخاذ كل  ما يلزم من اجل رد الاعتبار للحقيقة، والاعتذار للمغرب ولكل المشاهدين الذين وقعوا ضحية التضليل في هذه الواقعة.

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1 |
الجيري 24 algerie24 ...مغاربة صحافيين خداميين تما ما فيهومش تمغربيت ...دائما يناصرون الجبهة وممولتها الخرائر
مقبول مرفوض
0
تقرير كغير لائق 2017/07/15 - 09:22
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