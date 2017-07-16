الرئيسية | ثقافة وفنون | على طريقة " Despacito " : الحضري يروج للسياحة بـ" الشاون " عبر جديده " Bombera " ( الفيديو )

على طريقة " Despacito " : الحضري يروج للسياحة بـ" الشاون " عبر جديده " Bombera " ( الفيديو )

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
على طريقة " Despacito " : الحضري يروج للسياحة بـ" الشاون " عبر جديده " Bombera " ( الفيديو )

 

عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية

سيرا على خطى أعماله الناجحة ، طرح الفنان المغربي حميد الحضري أغنيته الجديدة " بومبيرا " التي طرحها على شكل " ديو " مع الفنان الاسباني " Andres El Lince " ، و اختار لها مسقط رأسه "الشاون " كفضاء لتصوير هذا العمل ، في خطوة ترمي بالدرجة الأولى إلى الترويج لهذه المنطقة الجبلية الساحرة بجمال طبيعتها الأخاذة .

الفنان حميد الحضري كان ذكيا في الترويج لهذه المدينة الجميلة ، على اعتبار أن الفن والفنانين عموما لهم دور كبير في تحريك القطاع السياحي المغربي ، كما حصل بالنسبة لأغنية " Despacito " لصاحبها " لويس فانسي " الذي قدم خدمة كبيرة عالية للسياحة بدولة " بورتوريكو " بفضل هذه الأغنية التي حازت أزيد من مليارين ونصف مليار مشاهدة عبر اليوتيوب ، وهو رقم قياسي غير مسبوق .

وتناولت أغنية  الحضري مشاهد رائعة جدا من مدينة الشاون تغري بزيارة هذه التحفة السياحية ، لاسيما خلال فصل الصيف ، حيث تعرف مدينة الشاون أو " شفشاون " توافد أعداد هائلة من الزوار ، بهدف اكتشاف جمال المنطقة .

 

مجموع المشاهدات: 3112 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)

  4. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  5. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات