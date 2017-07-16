على طريقة " Despacito " : الحضري يروج للسياحة بـ" الشاون " عبر جديده " Bombera " ( الفيديو )

عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية

سيرا على خطى أعماله الناجحة ، طرح الفنان المغربي حميد الحضري أغنيته الجديدة " بومبيرا " التي طرحها على شكل " ديو " مع الفنان الاسباني " Andres El Lince " ، و اختار لها مسقط رأسه "الشاون " كفضاء لتصوير هذا العمل ، في خطوة ترمي بالدرجة الأولى إلى الترويج لهذه المنطقة الجبلية الساحرة بجمال طبيعتها الأخاذة .

الفنان حميد الحضري كان ذكيا في الترويج لهذه المدينة الجميلة ، على اعتبار أن الفن والفنانين عموما لهم دور كبير في تحريك القطاع السياحي المغربي ، كما حصل بالنسبة لأغنية " Despacito " لصاحبها " لويس فانسي " الذي قدم خدمة كبيرة عالية للسياحة بدولة " بورتوريكو " بفضل هذه الأغنية التي حازت أزيد من مليارين ونصف مليار مشاهدة عبر اليوتيوب ، وهو رقم قياسي غير مسبوق .

وتناولت أغنية الحضري مشاهد رائعة جدا من مدينة الشاون تغري بزيارة هذه التحفة السياحية ، لاسيما خلال فصل الصيف ، حيث تعرف مدينة الشاون أو " شفشاون " توافد أعداد هائلة من الزوار ، بهدف اكتشاف جمال المنطقة .