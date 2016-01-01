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وكيلة أعمال سعد لمجرد تكشف عن زوجته المستقبلية

بواسطة أخبارنا المغربية 37 دقيقة مضت
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وكيلة أعمال سعد لمجرد تكشف عن زوجته المستقبلية

أخبارنا المغربية : هدى الجميعي

كشفت وكيلة أعمال الفنان المغربي سعد لمجرد، إيمان الخميسي، أن هذا الاخير على علاقة عاطفية بفتاة تونسية منذ فترة، وغالبا ستكون زوجته، وفق تعبيرها.

وأوضحت الخميسي في لقاء لها مع برنامج "Jawhara by night"، على إذاعة "جواهر"، أن لمجرد ما زال في باريس و لا يمكنه مغادرتها قبل الحكم النهائي في قضية اغتصاب فتاة قضى على إثرها 6 أشهر في السجن.

وأشارت الخميسي، خلال اللقاء، أن لمجرد كتب ولحَّن مجموعة أغانٍ خلال الفترة التي قضاها في السجن، إحداها أغنية مغربية، سيتم إطلاقها قريباً.

وأضافت أن أول حفل للمجرد فور مغادرته فرنسا سيكون في المغرب، ويليه آخر في تونس.

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