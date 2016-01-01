بالفيديو : رضا الطالياني يوجه أول رسالة لجمهوره بعد تجاوزه مرحلة الخطر

عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية

بعد حادثة السير الخطيرة التي تعرض لها نجم الفنان الجزائري رضا الطالياني قبل أيام بالعاصمة الفرنسية باريس ، والتي أدخلته في غيبوبة ، تواصل الطالياني مباشرة عقب تجاوزه مرحلة الخطر ، مع جمهوره ومحبيه عبر صفحته الخاصة بالفيسبوك ، حيث أكد أنه يتماثل للشفاء ، بعد خضوعه لسلسلة من الفحوصات الضرورية ، مؤكدا أنه يستأنف عمله قريبا ، محددا تاريخ السهرات التي سيحييها بكل من فرنسا و المغرب و تونس ..